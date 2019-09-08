Manisa FK Ankara’da terliyor

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda İlker Yasin Avcı’nın düdük çalacağı maç saat 16.00’da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, 2’de 2 yapmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, “İlk hafta kazanmanın moraliyle Hacettepe sınavına hazırlandık. Takımıma inanıyorum. Bu sezon kolay maç yok, Ankara’da da zorlu bir müsabaka oynayacağımızın farkındayım. Ancak istediğimiz skoru alıp evimize döneceğiz” dedi. Manisa FK’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Başkent deplasmanına gitmeden kentte tur atarak esnafı ziyaret etti.