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    HaberlerEgeManisa FK Ankara’da terliyor
    08.09.2019 - 03:15

    Manisa FK Ankara’da terliyor

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk hafta evinde Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü, bugün Hacettepe deplasmanına çıkacak.

    Manisa FK Ankara’da terliyor

     Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda İlker Yasin Avcı’nın düdük çalacağı maç saat 16.00’da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, 2’de 2 yapmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, “İlk hafta kazanmanın moraliyle Hacettepe sınavına hazırlandık. Takımıma inanıyorum. Bu sezon kolay maç yok, Ankara’da da zorlu bir müsabaka oynayacağımızın farkındayım. Ancak istediğimiz skoru alıp evimize döneceğiz” dedi. Manisa FK’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Başkent deplasmanına gitmeden kentte tur atarak esnafı ziyaret etti.

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