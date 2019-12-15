BİST110.4770,33EURO 6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manisa FK ‘dan kıl payı 1 puan
    ABONE OL
    15.12.2019 - 00:01 |

    Manisa FK ‘dan kıl payı 1 puan

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 2 hafta galibiyet alamayan ve son olarak evinde İnegölspor’a 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, dün Sancaktepe FK deplasmanından uzatmalarda attığı golle 4-4 berabere ayrıldı.

    Manisa FK ‘dan kıl payı 1 puan

    Kazanamama serisini 3 haftaya çıkaran Manisa ekibi, sahadan kıl payı berabere ayrıldı. Liderliğini koruyan siyah beyazlılar, puanını 42’ye çıkardı.

    Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
    daha fazla video için
    15 Aralık 2019 Magazin Bülteni15 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

    Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    KKTC'de hortum paniğe neden oldu

    KKTC'de hortum paniğe neden oldu

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber