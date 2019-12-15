15.12.2019 - 00:01 |
Manisa FK ‘dan kıl payı 1 puan
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 2 hafta galibiyet alamayan ve son olarak evinde İnegölspor’a 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, dün Sancaktepe FK deplasmanından uzatmalarda attığı golle 4-4 berabere ayrıldı.
Kazanamama serisini 3 haftaya çıkaran Manisa ekibi, sahadan kıl payı berabere ayrıldı. Liderliğini koruyan siyah beyazlılar, puanını 42’ye çıkardı.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.