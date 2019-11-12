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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK fark yaratıyor
    12.11.2019 - 07:50 |

    Manisa FK fark yaratıyor

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon liglerin gol, galibiyet ve puan rekorunu kıran namağlup Manisa FK, son 3 maçta kalesini gole de kapattı.

    Manisa FK fark yaratıyor

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon liglerin gol, galibiyet ve puan rekorunu kıran namağlup Manisa FK, son 3 maçta kalesini gole de kapattı. En yakın rakibi Samsunspor’un 6 puan önünde zirvede yer alıp şampiyonluğun en güçlü adayı olan 34 puanlı siyah beyazlı takım, son 3 haftada 7 gol atıp, kalesinde gol görmedi. Grupta 12 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa, üst üste 6. kez sahadan zaferle ayrıldı. Profesyonel futbol liglerinde aldığı bu 11 galibiyetle en çok kazanan, 38 golle en çok gol atan ve 34 puanla en çok puan toplayan takım olmayı sürdüren siyah beyazlılar, Afyon galibiyetinin ardından soyunma odasında deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’le sevinç yumağı oldu.

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