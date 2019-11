Manisa FK, rakiplerin korkulu rüyası

Bülent Buda: Harika, uygun adım yürüyelim arkadaşlar. Yine net, temiz, çok gollü bir skor. Bu takımı izleyememenin eksikliğini yaşıyorum duygularımda. En azından bu yazılarla vurgulamaya çalıştığım beğenimi, takdirlerimi yansıtma fırsatı buluyorum. Manisa’ya yıllar öncesinden başlayan gidiş dönüşlerim var. Coşkulu, hüzünlü günlerimiz oldu. Güzel dostlarla söyleşilerimizde her defasında beklentilerimizi konuştuk. Neyse, uzatmayalım bu senenin şampiyonunu kucaklamak için özlemle ligin sonunu bekliyoruz. Aman hep böyle olun çocuklar.

Fatih Tanfer: Manisa FK, rakibi Tarsus İdmanyurdu’na ilk 24 dakikada adeta baskın yaptı, 3 golü buldu ve maçı kopardı. Müthiş baskı ve top çevirme yöntemiyle rakibine nefes aldırmadı. Oyun anlayışındaki disiplin, alkışı sonuna kadar hak ediyordu. Son derece istekliydiler. Elbette sonradan oyuna dahil olan Sinan Kurumuş yine golünü atarak farkını ortaya koydu. Manisa FK’da her şey doğru gidiyor. Ancak bu haftadan itibaren zor günlerin başladığını söyleyebilirim. Öncelikle Afyonspor ve Yeni Çorumspor gibi iki önemli deplasmana çıkıyorlar. Manisa FK’nın gücü ve oyuncu yapısıyla bu maçlardan puan ve puanlarla dönmesi şarttır. Şampiyonluk yolunda önemli virajların olduğu bu iki haftaya mental açıdan her türlü hazırlıklar yapılmalıdır.

Mehmet Demirtaş: Öncelikle belirtmeliyim ki artık Manisa FK’nın adı fikstürde anılınca, gözlerimi kapatıp 90 dakikanın bitmesini bekliyorum. Acaba kaç golle galip gelecekler diye fikir üretiyorum. Pek de yanıldığım söylenemez. Şampiyon kadro sahada şampiyon gibi oynamaya devam ediyor. Sezon başından bu yana sürdürdükleri gollü galibiyetlerine bir yenisini daha eklediler. Bir fark göze çarpmaya başladı. Artık kalelerini gole kapatmak için doğru adımlar atıyorlar ve meyvesini de alıyorlar. Kutlarım lider Manisa FK’yı. Hiç havaya girmeden rakip kim olursa olsun sahada aynı disiplinle savaşmaya devam.

Kaf Kaf Şahlandı

Bülent Buda: Kolay gibi görünen zor maçlar. Böyle günlerde karşı tarafın direncini çözecek tek anahtar erken gol. Aşırı sakin, nasıl olsa atarız kazanırız duygusu felaketi çağırır. Neyse ki uzatmalarda da olsa maç kazanıldı. İzlemedim ama okuduklarımdan öğrendiğime göre Cenk’in frikik vuruşu harikaymış. Bu tür zorlu günleri yaşayarak deneyim edinir takım. O deneyimi de başka bir maçta kullanarak az sorunlar düğümü çözer. Öyle ya da böyle İzmir’de birbirine eklemlenen galibiyetlerle 4 maç. İyi bir çizgi. Yalpalamadan sürdürmek umuduyla.

Fatih Tanfer: Karşıyaka ligin son sırasındaki Elazığ BLD’yi son saniye golüyle yenip 3 puanı aldı ve 5. sıraya yerleşti. “Ben Play Off yarışı içerisinde varım” dedi. Kimseyi Elazığ BLD’nin son sırada olması aldatmasın. Gerçekten zor takımdı. İleride rakiplerine büyük sürprizler yapabilir. Evet. Karşıyaka kötü oynadı. Orta alanda yaratıcılık ve hücuma katkı yok denecek kadar azdı. Hakan Kuş, Doğukan ve Mustafa Değirmenci ne rakip defansı zorlayabildiler ne de adam eksiltebildiler. En önemlisi de önde baskı yapamadılar. Ancak kalede Mehmet’i çok beğendim. Hatasızdı. Cenk ve Metin yine defansın merkezinde kale gibiydiler. Sağlam, sert ve birbirlerine yakın oynadılar. (Metin maçta önemli bir hata yaptı. Gitti, koştu ve telafi etti.) Karşıyaka seyircisi inanın mükemmel ötesiydi. Takımın durduğu anlarda bile onlar durmuyor. Kendisine inandığım ve güvendiğim Soner Hoca’nın takımdaki eksiklikleri tespit edip, adım adım takımını başarıya götüreceğine inancım tamdır.

Mehmet Demirtaş: Karşıyaka bilhassa 3. hafta sonrası Soner Tolungüç’ün dümeni devralmasıyla birlikte ligdeki grafiğini yukarı çekmeyi başardı. Puan ve puanlar adına doğru hamleler yaparak ilerliyorlar. ‘Yenemiyorsan yenilme’ mantığını dışarıda olduğu gibi iç maçlarda da koruyorlar. Geçtiğimiz maç da bunun bir örneğiydi. Rakibin bu kadar dirençli olabilecekleri hiç akıllarına gelmedi. Gel gelelim maçın düğümünü de uzatmalarda kırabildiler. Galibiyetin mimarı Cenk’i buradan yine kutlarım. İyi bir iş becerdi. Kaf Kaf’ı ipten aldı. Umarım ufak hatalarından ders çıkarma fırsatı bulurlar. Bu takım artık bu sene 2. Lig’e yürüdüğü yolu sağlamlaştırsın. Bizler gönülden inanıyor ve destekliyoruz. Puan ve puanların devamı gelsin.

Galibiyetler gelsin artık Uşakspor

Bülent Buda: Erken gibi gelecek ama biz yine de uyarımızı yapalım. Alınganlık değil, sorunlara el atma zamanı. Takım deplasmanda olabilir. Bir puan da kazanç olarak nitelenebilir. Ama oynadıkları takım düşüyor. Hiç olmazsa oradan golsüz dönmeyin. Böyle maçlarda 3 puan alın lige tutunun.

Fatih Tanfer: Uşakspor deplasmanda küme düşme hattındaki Birevim Elazığspor’dan çok önemli bir puanı aldı ve puanını 11’e çıkarıp tehlike hattından uzaklaştı. Uşak gibi seyircisinin futbola aşık olduğu bir takımın bu durumda olması kesinlikle kabul edilemez. Hak ettiği yere geleceğine inancım tamdır. Bu hafta rakibi lider Tuzlaspor. Elbette zor maç olacak. Ancak mücadele gücünü arttırmış, üst düzey bir oyun anlayışıyla oynayacak Uşakspor’un, oynadığı futbolla ve aldığı sonuçla da yerinin burası olmadığını artık kanıtlaması gerekmektedir.

Mehmet Demirtaş: Uşakspor tam deplasmanda galibiyet alarak evinde seyircisin de desteğini alarak çıkış yakalayabileceği bu haftayı, 1 puanla geçiştirdi. İstatistik ve sonuçlar bizlere geçen seneyi hatırlatmıyor değil. Korkumuz daha da kötü olmasın. Bu takım yetenekli oyunculardan oluşuyor. Sahaya kazanmak için çıktıklarında neler yapabildiklerini hepimiz biliyoruz. Bu hafta rakipleri lider. Çok zor maç olacak. Şimdiden başarılar.

Lidere selam olsun

Bülent Buda: Umutlarım her hafta tazeleniyor, coşuyor, taşıyor. Puan puana da olsa zirveyi gördüler. Çok gollü harika bir galibiyet. Bu skorlara iyi takımlar ulaşabilir. Devamlılık futbolda çok şeydir. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. Bunu da her defasında dile getiriyoruz. Dilerim tüm Nazilli’nin beklentileriyle örtüşen bir futbol mevsimi yaşarlar ve başarırlar.

Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, evinde son olarak Osmaniye karşısında aldığı 4-0’lık galibiyet sonrası liderliği ele geçirdi. Takım tecrübe, sistem ve doğru yapının avantajını kullanıyor. Takım olarak doğru yönetiliyor. Bunun neticesini de görüyor. Bu grupta müthiş bir yarış var. Bu hafta rakip deplasmanda kendisi gibi 24 puanlı Karacabey. İki hafta evvel liderken Darıca’ya gitti, kaybetti; liderliği teslim etti. Buradan kesinlikle puan ve puanlarla dönmelidirler diye düşünüyorum.

Mehmet Demirtaş: Sezon başından bu yana sakin ve emin adımlarla hedef yükseltmeden yollarına devam ediyorlar. Her galibiyet sonrası yönetimin, “Bu sene kimseye bir iddia için söz vermeyeceğiz” lafı aklıma geliyor. Takımın psikolojisini lige o kadar iyi hazırladılar ki kimse sahada telaş yapmıyor. İnternet üzerinden takip edebildiğimiz maçlarında sahada gayet kendinden eminler. Puan ve puanların temini de bu rahat ve doğru futboldan geçiyor. Umarım bu adımlamalardan hiç şaşmazlar. Sakin ve emin adımlarla şampiyonluğa yürür ve ikinci ligin yolunu tutarlar.

Şimdi artık tırmanışa geçme zamanı

Bülent Buda: Neyse, rakipleri düşme hattında da olsa 4 fark yaparak biraz olsun kendilerine gelmiş olurlar. En azından özgüven ve de önündeki haftaları doğru yorumlayabilmek için böyle bir skora ihtiyaçları vardı. Ci Group Buca’ya ilişkin bakış açımı bir süreliğine durağanlığa bırakacağım. Beklemek en iyisi, fazla zorlamanın da alemi yok.

Fatih Tanfer: Ci Group Buca rakibi Tokatspor’u Berke’nin 2, Cuma ve Gökhan’ın golleriyle 4-0 yendi ve puanını 19’a çıkardı. Puan sıralamasında da 5. sıraya yerleşti. Geçen hafta 90+3 köşemizde Ci Group Buca’nın öncelikle hedefi Play Off içerisinde olmalıdır ifadelerini kullandık. Bu maçın kazanılması sonrası hem Play Off yarışının içine girdi hem de liderle puan farkı 5’e düştü. 3 puanlık sistemde arada çok az bir fark var. Elinde çok güçlü oyuncuları var. Gökhan, Berke, Cuma, İsa gibi hücumda fark yaratacak oyunculara sahipler. Takımda herkes koşarsa yapılan yatırımların önemini bilip, daha çok çalışmalarının gerektiğine inanırlarsa, başarı hiç de sürpriz değildir. Ancak hedefe ulaşmada yeni oyun kurguları ve elindeki özel oyuncuların yeteneklerini kullanmaları şarttır. Böyle olunca da başarı asla tesadüf değildir.

Mehmet Demirtaş: Kolay görünse de kritik bir 3 puan aldılar. Şampiyonluk için çıkılan yolda Play Off hattına girerek, zirve mücadelesine yeniden ortak oldular. Farklı bir skorla kazanmaları da yanına destekçi oldu. İşte hedeflenen, izlenmek istenen ve beklenen Buca bu. Ben inanıyorum ki bu 3 puan zirve yolunda bu takıma ışık tutacak. Gelecek haftalarda bu 3 puanın değeri daha iyi anlaşılacak.