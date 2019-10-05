Manisa FK, Samsun’da zorlu sınava çıkıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Siyah beyazlılar, kendisi gibi namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Manisa ekibinde geçen hafta sakatlanarak kaval kemiğinden ameliyat olan Volkan Okumak kadroda yer almayacak.