05.10.2019 - 02:24 |
Manisa FK, Samsun’da zorlu sınava çıkıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5’te 5 yapan 15 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda 13 puanlı takipçisi Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Siyah beyazlılar, kendisi gibi namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Manisa ekibinde geçen hafta sakatlanarak kaval kemiğinden ameliyat olan Volkan Okumak kadroda yer almayacak.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.