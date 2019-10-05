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    HaberlerEgeManisa FK, Samsun’da zorlu sınava çıkıyor
    05.10.2019 - 02:24 |

    Manisa FK, Samsun’da zorlu sınava çıkıyor

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5’te 5 yapan 15 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda 13 puanlı takipçisi Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak.

    Manisa FK, Samsun’da zorlu sınava çıkıyor

    Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Siyah beyazlılar, kendisi gibi namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Manisa ekibinde geçen hafta sakatlanarak kaval kemiğinden ameliyat olan Volkan Okumak kadroda yer almayacak.

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