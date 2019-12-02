Manisa FK şaşırttı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon başından bu yana şampiyonluğun en büyük adaylarından olma özelliğini sürdüren namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, 8 maçlık galibiyet serisini Kırklarelispor deplasmanında 0-0’lık beraberlikle bozdu. Ligde rakiplerinin korkulu rüyası olan ve üst üste elde ettiği galibiyetlerle futbolseverlerin galibiyetlerini üzerine toplayan siyah beyazlılar, puanını 41’e çıkardı. Zirve yürüyüşüne mağlup olmadan devam eden Manisa FK, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını da 4’e düşürdü.