02.12.2019 - 07:50 |
Manisa FK şaşırttı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon başından bu yana şampiyonluğun en büyük adaylarından olma özelliğini sürdüren namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, 8 maçlık galibiyet serisini Kırklarelispor deplasmanında 0-0’lık beraberlikle bozdu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon başından bu yana şampiyonluğun en büyük adaylarından olma özelliğini sürdüren namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, 8 maçlık galibiyet serisini Kırklarelispor deplasmanında 0-0’lık beraberlikle bozdu. Ligde rakiplerinin korkulu rüyası olan ve üst üste elde ettiği galibiyetlerle futbolseverlerin galibiyetlerini üzerine toplayan siyah beyazlılar, puanını 41’e çıkardı. Zirve yürüyüşüne mağlup olmadan devam eden Manisa FK, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını da 4’e düşürdü.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.