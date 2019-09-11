Manisa FK tam yol ileri

Bülent Buda: Her koşulda rakibi önemseyerek oynamak bir takımı etkili ve değerli kılar. Manisa FK, amaçladığı hedefe sağlam, ciddi adımlarla yürüyor. Sezonun ilk iki maçında. Böylesi sürmesi ve başarıyla sonuçlanması, Manisa’nın yarışmacı ve başarıya susamış futbolsever kitlesini de hareketlendirecek. Tribün desteğinde de belirgin artışlar olacaktır. Manisa FK’nin başarısı, Manisa kentinin sosyal, ekonomik yaşamınada olumlu anlamda ivme katacaktır. Herkesin bu sezonunun amaçlanan hedefle örtüşerek tamamlanması için katkı vermesi bir ödev değil zorunluluktur. Bu bilinçle hareket edilirse bundan salt bireyler değil, tüm Manisa halkı karlı çıkar.



Fatih Tanfer: Manisa FK, Hacettepe deplasmanında 6-1 gibi farklı bir sonuçla 3 puanı aldı ve ikinci hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. ‘Erken koşan yorulur’ diye bir söz vardır, ben buna katılmıyorum. Tam tersi ‘Erken kalkan yol alır’ ifadesini seviyorum. Elinde çok güçlü oyuncuları var. İşte Dilaver iki gol attı. Serdar gollerine devam etti. İyi santfor Serdar, bu haftada golünü atıp gücünü gösterdi. İkinci hafta sonunda Manisa FK 1. olurken, onu Sancaktepe ve güçlü Samsunspor aynı puanla takip ediyor. Manisa FK, görünen o ki uzun dönemde Manisa’nın futbolda umudu olacak. Elbette hedefe odaklanmak ve Cengiz Ergün Başkan görevdeyken şampiyonluklar kazanıp, çıkışlarını Süper Lig’de sonlandırmak istiyorlar. Manisa’nın da hakkıdır. Cumartesi 16.30’da güçlü Hekimoğlu Trabzon ile evinde oynuyor. Keyifli bir maç olacağına inanıyorum. Ancak Manisa FK’ninde seriyi sürdüreceğine inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK, lige şampiyonluk parolası ile giren, üst düzey futbolculardan oluşan kadrosuyla rakiplerine göz dağı veren bir kulüp oldu. Manisa’ya da çok yakıştı. Önemli olanın bir olmak olduğunu, istenilince neler yapılabileceğini herkese gösterdiler. İlk iki haftayı galibiyetle kapatarak da bir üst ligi ne kadar çok istediklerini ortaya koydular. Ben inanıyorum ki ligin geri kalanını hiç kayıpsız geçmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Öylesine hırslı ve bir o kadar da yetenekli olduklarını herkese ispat etmeye devam edeceklerdir. Manisalınında Manisa’nın yepyeni yüzü olan Manisa FK’ye tam destek olmaları en önemli görevleri olmalı.