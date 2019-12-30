30.12.2019 - 00:01 |
Manisa FK, Zahit’i renklerine bağladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde Keçiörengücü’nden sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam’dan sonra Pendikspor’un 22 yaşındaki sağ beki Mehmet Zahit Çınar’ı renklerine bağladı.
Genç futbolcu, takımın devre arası kampını yaptığı Antalya’da başkan Mevlüt Aktan’ın katılımıyla düzenlenen törende kendisini 3.5 yıllığına Manisa FK’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.