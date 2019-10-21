21.10.2019 - 01:02 |
Manisa FK zirvenin sahibi
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta evinde Pendikspor’u 4-2 yenerek namağlup unvanını koruyan lider Manisa Futbol Kulübü, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye ambargo koydu.
Ligde 2. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan siyah beyazlılar, attığı 31 golle rakiplerine gözdağı verdi. Maç başı 3.4 gol ortalaması yakalayan Manisa temsilcisi seyircisinin önündeki son 2 karşılaşmada 10 gol attı. İç sahada 5’te 5 yapan Manisa FK, şimdiden 1. Lig’in en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin, “Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.