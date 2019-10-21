Manisa FK zirvenin sahibi

Ligde 2. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan siyah beyazlılar, attığı 31 golle rakiplerine gözdağı verdi. Maç başı 3.4 gol ortalaması yakalayan Manisa temsilcisi seyircisinin önündeki son 2 karşılaşmada 10 gol attı. İç sahada 5’te 5 yapan Manisa FK, şimdiden 1. Lig’in en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin, “Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.