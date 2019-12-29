29.12.2019 - 00:01 |
Manisa FK’da ilk imza Çam’dan
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk devreyi lider tamamlayan Manisa FK, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Siyah beyazlılar 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nün sağ kanadı Sertaç Çam’la prensipte anlaştı. Hafta içinde Manisa’ya gelecek 27 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.