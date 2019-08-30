Manisa FK'da Umut kalıyor

Yeni sezonda takımda yer almayacağına inandığını söyleyen Umut Kaya, bonservisinde kolaylık sağlanmasını istedi. Ancak Başkan Aktan’ın Umut’la yaptığı konuşmada, “Bizi yarı yolda bırakamazsın. Sen bu takımın önemli parçasısın. Kalmanı istiyoruz” dediği bildirildi. Umut’un başkanla konuştuktan sonra ikna olduğu ve ayrılık kararından vazgeçtiği ifade edildi.