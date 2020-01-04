Manisa FK’da yeniler iddialı

1. Lig ekibi Giresunspor’dan kadroya dahil edilen sol bek Orhan, “Manisa FK önü açık bir takım. Takım içinde de müthiş bir aile ortamı var. Bu birlik ve beraberlik bizi hedefe ulaştıracak” dedi. Yine 1. Lig’deki Keçiörengücü’nden alınan sağ kanat Sertaç ise kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu siyah beyazlı formayla yaşamak istediğini söyledi.