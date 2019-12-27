TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ilk yarıyı lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü’nde yönetim, Almanya’da işbirliği anlaşması imzaladı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Yıldırım ile Kulüp CEO’su Levent Devrim’in gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde, bu ülkede faaliyet gösteren ODY Capital’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ve siyah beyazlılar arasında çözüm ortaklığı anlaşması imzalandı.