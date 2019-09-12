Manisa FK’dan forma jesti

Manisa Futbol Kulübü, 23 Eylül’de başlayacak olan Manisa Genç Memur-Sen 3. Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası öncesinde Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek forma jestinde bulundu. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yalçın ve Ali Bozkurt, jestlerinden dolayı kulüp başkanı Mevlüt Aktan’a teşekkür ettiler. Başkan Aktan ise Manisa basınına desteklerini sürdüreceklerini belirtti.