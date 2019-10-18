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    HaberlerEgeManisa FK’dan okul ziyareti
    18.10.2019 - 00:33 |

    Manisa FK’dan okul ziyareti

    Manisa Futbol Kulübü’nde yönetici ve futbolcular, Gediz Ortaokulu ve TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

    Manisa FK’dan okul ziyareti

    Kulüp CEO’su Levent Devrim ve futbolculardan Ömer Kahveci, Erhan Kara ve Çağrı Giritlioğlu’nun katıldığı etkinlik oldukça renkli geçti. Ziyaretlerde Levent Devrim, futbolcuların imzalarının yer aldığı çerçeveli formayı Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan ve TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Akkuş’a hediye ederken, futbolcular da beden eğitimi derslerinde kullanılması için futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan seti her iki okulun öğrencilerine hediye etti.

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