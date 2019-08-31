Manisa FK’dan TFF’ye ziyaret

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de yer aldı. Mevlüt Aktan, Nihat Özdemir’e üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti. Başkan Aktan, TFF Başkanı Özdemir’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’ya kazandırdığı spor tesisleriyle ilgili hazırladıkları kitapçığı da takdim ederek, tesisler, kulübün hedefleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kulüp Başkanı Aktan gördükleri sıcak ilgi adına TFF Başkanı Nihat Özdemir’e teşekkür etti. TFF Başkanı Özdemir ise Manisa FK’ya başarılar diledi.