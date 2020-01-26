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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’nın gözü zirvede
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    26.01.2020 - 00:00 |

    Manisa FK’nın gözü zirvede

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta evinde Hacettepe’yi 4-0 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Manisa Futbol Kulübü, bugün Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak.

    Manisa FK’nın gözü zirvede

    Trabzon Vakfıkebir İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçta Yakup Özhan düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, “Hacettepe’yi yenerek yeniden moral bulduk. Tekrar zirveye yerleşmek istiyoruz. Bu nedenle Trabzon’dan mutlak 3 puan almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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