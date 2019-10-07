BİST103.4640EURO6,280,33USD5,720,29ALTIN276,560,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Manisa FK’nın tesellisi liderlik
    07.10.2019 - 07:50 |

    Manisa FK’nın tesellisi liderlik

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Yılport Samsunspor’la 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak buruk bir sevinç yaşadı.

    Manisa FK’nın tesellisi liderlik

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Yılport Samsunspor’la 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak buruk bir sevinç yaşadı. İlk yarıyı Erhan ve Zahit’in golleriyle galip bitiren Ege ekibi 72 ve 75’te Atabey’in gollerine engel olamayınca 1 puanla yetindi. Zorlu deplasmanda beraberlikle dönen Manisa FK, 6 hafta sonunda en yakın takipçisi Samsunspor’un 2 puan önünde liderliğini korudu.

    ‘Kazanabilirdik’

    Teknik Direktör İsmail Ertekin, galibiyete çok yaklaştıklarını ancak skor avantajını koruyamadıklarını dile getirdi. Samsun’da iyi bir mücadele örneği sergilediklerini anlatan deneyimli teknik adam, “İstediğimiz avantajı ilk yarıda yakaladık. Ancak üç dakikada kalemizde iki gol görmek bizi üzdü. Elbette evimize lider dönüyoruz, bunun tesellisi var. Ancak kazanabilirdik” diye konuştu. Manisa FK çarşamba günü evinde 1922 Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

     

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
    daha fazla video için
    Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

    Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

    Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

    Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

    Çöpten Sesler Orkestrası

    Çöpten Sesler Orkestrası

    Türkiye’nin kan davası raporu: Diyarbakır, İstanbul Şanlıurfa ilk üçte

    Türkiye’nin kan davası raporu: Diyarbakır, İstanbul Şanlıurfa ilk üçte

    Sıradaki Haber