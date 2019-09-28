Manisa FK’ya moral kahvaltısı

Siyah beyazlılar yarın oynanacak olan Sarıyer mücadelesi öncesi moral topladı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Ege Çiftliği işletmecisi Yaşar Çetin’e teşekkür ederek, “Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık ve ilk dört haftada aldığımız başarılı sonuçlarla iddiamızı ortaya koyduk. Manisa esnafının yanımızda olması bizlere güç ve moral veriyor. Sarıyer maçına tüm Manisalıları davet ediyorum” diye konuştu.