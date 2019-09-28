28.09.2019 - 02:57 |
Manisa FK’ya moral kahvaltısı
Lider Manisa FK, Ege Çiftliği’nin sabah kahvaltısı organizasyonuna katıldı.
Siyah beyazlılar yarın oynanacak olan Sarıyer mücadelesi öncesi moral topladı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Ege Çiftliği işletmecisi Yaşar Çetin’e teşekkür ederek, “Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık ve ilk dört haftada aldığımız başarılı sonuçlarla iddiamızı ortaya koyduk. Manisa esnafının yanımızda olması bizlere güç ve moral veriyor. Sarıyer maçına tüm Manisalıları davet ediyorum” diye konuştu.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.