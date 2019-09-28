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    HaberlerEgeManisa FK’ya moral kahvaltısı
    28.09.2019 - 02:57 |

    Manisa FK’ya moral kahvaltısı

    Lider Manisa FK, Ege Çiftliği’nin sabah kahvaltısı organizasyonuna katıldı.

    Manisa FK’ya moral kahvaltısı

    Siyah beyazlılar yarın oynanacak olan Sarıyer mücadelesi öncesi moral topladı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Ege Çiftliği işletmecisi Yaşar Çetin’e teşekkür ederek, “Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık ve ilk dört haftada aldığımız başarılı sonuçlarla iddiamızı ortaya koyduk. Manisa esnafının yanımızda olması bizlere güç ve moral veriyor. Sarıyer maçına tüm Manisalıları davet ediyorum” diye konuştu.

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