Manisa FK’ya soğuk duş

Önceki hafta GMG Kırklarelispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen siyah beyazlılar, İnegölspor’a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, sezonun ilk devresini lider kapatmayı garantiledi. En yakın takipçisi Yılport Samsunspor’un da Yeni Çorumspor’a 2-1 kaybetmesi Manisa FK’nın en büyük tesellisi oldu.