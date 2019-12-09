10.12.2019 - 00:00 |
Manisa FK’ya soğuk duş
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16. haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Manisa Futbol Kulübü’ne nazar değdi.
Önceki hafta GMG Kırklarelispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen siyah beyazlılar, İnegölspor’a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, sezonun ilk devresini lider kapatmayı garantiledi. En yakın takipçisi Yılport Samsunspor’un da Yeni Çorumspor’a 2-1 kaybetmesi Manisa FK’nın en büyük tesellisi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.