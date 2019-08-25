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    HaberlerEge‘Manisa için aşkla devam’
    25.08.2019 - 07:50

    ‘Manisa için aşkla devam’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

    ‘Manisa için aşkla devam’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Başkan Bilgin’e, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal da eşlik etti. Ziyarette, ilçeye yapılacak olan hizmetler ele alındı. Büyükşehir Başkanı Ergün, Zeki Bilgin’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti, “Saruhanlı önemli bir ilçemiz. Sayın Başkanımız, en güzel hizmetleri yapmaya çalışıyor” dedi. Ergün, aynı aşk ve şevkle Manisa’ya hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin de, “Saruhanlı, daha farklı bir ilçe olacak” diye konuştu.

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