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    HaberlerEge‘Manisa için en güzel hizmetleri üretiyoruz’
    31.07.2019 - 01:58

    ‘Manisa için en güzel hizmetleri üretiyoruz’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’yi ağırladı.

    ‘Manisa için en güzel hizmetleri üretiyoruz’

    Ziyarette; Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından yüz yüze görüşme fırsatı bulamadıklarını belirten Uğur Aydemir, Başkan Ergün’ü yeniden Büyükşehir Başkanı seçilmesinden dolayı kutladı. Aydemir’e teşekkür eden Cengiz Ergün de, Manisa için en güzel hizmetleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

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