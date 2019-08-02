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    HaberlerEgeManisa’da isim değişikliği
    02.08.2019 - 01:01

    Manisa’da isim değişikliği

    Manisa’da isim değişikliği

    TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni sezonda Manisa Futbol Kulübü adıyla mücadele edeceği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yaşattığı şampiyonluklarla Manisamızı başarıyla temsil eden profesyonel futbol takımımız, 31.07.2019 tarihi itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK) olarak tescil edilmiştir” denildi.

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