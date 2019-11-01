Manisalı bakkalın ‘çeşme’ sevdası

76 yaşındaki hayırsever Sadullah Bulgulu, 25 yıl içinde altısı hayvanlar için toplam 45 çeşme yaptırdı. Hatta evini bile sattı.Manisa’da, bakkal işleten hayırsever Sadullah Bulgulu (76), 25 yılda şehrin farklı noktalarına 45 çeşme yaptırdı. Şehzadeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Bulgulu, sıhhi tesisatçı dedesinden etkilenerek, 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşme yaptırmaya başladı. 10 yıl önce Güzelyurt Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında bulunan, 200 metrekare büyüklüğündeki, 3 oda ve 1 salon olan dairesini de 200 bin liraya satan Bulgulu, bu parayı da çeşme yaptırmak için kullandı. 45 çeşmenin 6’sını yaban hayvanlarının da su içebilmesi için Spil Dağı’na yaptıran Bulgulu, zamanla bozulan çeşmelerin bakım ve onarımını da yapıyor.

‘Devam etsin’

Yaptırdığı çeşmelere kendi ismini yazdırmadığını belirten Bulgulu, “Bu çeşmeden su içenlerin hayır duası etmesi, buradan alacağım sevap bana yeter. Ayrıca çubuklarla yeraltı sularını bulabiliyorum. Bu suları da değerlendiriyorum. Bu bir gönül işi. Gözüm, dükkanı görmüyor. Çoğu zaman bakkal dükkanımı bırakıp, yaptırdığım bu çeşmelerle ilgileniyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Benden çeşme isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu hayır işleri için bir evimi sattım. Ben bu dünyadan gittikten sonra da başkalarının bu işi devam ettirmesini istiyorum ama şu ana kadar bu yapacak birini bulamadım” diye konuştu.