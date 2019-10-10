BİST99.6490EURO6,470,43USD5,880,15ALTIN284,700,17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Manisamıza değer katacak’
    10.10.2019 - 07:50 |

    ‘Manisamıza değer katacak’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısında, Volkswagen’in kentte kuracağı fabrikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    ‘Manisamıza değer katacak’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısında, Volkswagen’in kentte kuracağı fabrikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yatırımın Türkiye’ye ve Manisa’ya gelmesinde emek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerine teşekkür eden Ergün, “Bu dev yatırımın istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağı tartışmasız. Ülkemize ve Manisamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
    10 Ekim Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin yıldönümünü de kutlayan Başkan Ergün, “Bu vesileyle Atamızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. 19 Ekim’de şehir yönetiminde önemli yeri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlayacağız” diye konuştu.

    Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandıBursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi

    MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi

    Korkunç! Kafasına bariyer saplandı...

    Korkunç! Kafasına bariyer saplandı...

    Son depremler Kandilli Rasathanesi | 10 Ekim deprem mi oldu?

    Son depremler Kandilli Rasathanesi | 10 Ekim deprem mi oldu?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Sıradaki Haber