‘Manisamıza değer katacak’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısında, Volkswagen’in kentte kuracağı fabrikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yatırımın Türkiye’ye ve Manisa’ya gelmesinde emek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerine teşekkür eden Ergün, “Bu dev yatırımın istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağı tartışmasız. Ülkemize ve Manisamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

10 Ekim Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin yıldönümünü de kutlayan Başkan Ergün, “Bu vesileyle Atamızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. 19 Ekim’de şehir yönetiminde önemli yeri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlayacağız” diye konuştu.