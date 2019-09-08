08.09.2019 - 02:57
Manisa’nın gururu Bayram, ikinci oldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un atletizm branşındaki gururu Ahmet Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu’nda kendi yaş grubunda 2’nci, genel klasmanda ise 10. oldu.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.