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    HaberlerEgeManisa’nın gururu Bayram, ikinci oldu
    08.09.2019 - 02:57

    Manisa’nın gururu Bayram, ikinci oldu

    Manisa Büyükşehir Belediyespor’un atletizm branşındaki gururu Ahmet Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu’nda kendi yaş grubunda 2’nci, genel klasmanda ise 10. oldu.

    Manisa’nın gururu Bayram, ikinci oldu

    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, binlerce kişi katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 21 kilometreyi 1 saat 15 dakika 23 saniyede koştu, 18 saniye ile 1’inciliği kaçırdı.

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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