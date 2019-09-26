26.09.2019 - 02:18 |
Manisa’nın gururu Fidan Ögel Balkan Şampiyonu
Balkan Judo Federasyonu’nun 21-22 Eylül tarihlerinde Karadağ’ın Budva kentinde düzenlediği Ümitler Balkan Şampiyonası’nda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Fidan Ögel, 63 kilogramda altın madalya kazandı. Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’na ay yıldızlı millilerimizin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ülkelerinden toplamda 200’ün üzerinde sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Branşı Sorumlusu Tanju Balatlı, güçlü rakiplerini geride bırakıp şampiyon olan Fidan Ögel’i kutladı.
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