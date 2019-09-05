Manisa'nın yeni yüzü gümbür gümbür

Fatih Tanfer: Manisa FK, geçen hafta yeni formasını, hedeflerini ve Manisa’ya katkılarının neler olacağının tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Protokolünü’nün katılımıyla yaptı. Ligin ilk maçını kendi evinde Zonguldak Kömürspor’la oynadı. Manisa FK’nın geçen senede güçlü olan kadrosuna Dilaver Güçlü, Serdar Deliktaş, Volkan Okumak ve Zahid Fındığı takviye yaparak kadrosunu daha da güçlendirdi. İlk maçını Serdar’ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu grupta Manisa FK’nin yanında Samsunspor, Sarıyer, Sancaktepe, Afyon ve Hekimoğlu Trabzon’da güçlü takımlar. İlk haftanın sonuçlarına baktığımızda camia ve seyircilerinin güçlülüğü bazı takımları ön plana çıkarıyor. Kısacası beyaz grupda çok zorlu mücadelelerin olacağı kesin. Manisa FK’nın bu haftaki rakibi Hacettepe. Manisa FK, bir üst lig hedefi için dinanizm ve motivasyonunu daima en üst seviyede tutmalıdır. Yoksa geçen sene gördük, halk tabiriyle denizleri geçtiler derelerde boğuldular.

Bülent Buda: Kendi alanında tek farklı galibiyet zorlandığının göstergesi. Güçlü bir oyuncu oluşumu var. İlk bakışta kendi alanında skora ulaşmada sorun yaşamayacaklarını varsayıyoruz. Ama öyle olmuyor. İlk maçın psikolojisinin baskısıda var elbette. Fatih’in değindiği gibi güçlü bir grupta oynuyorlar. Lakin böylesine deneyimli ve güçlü oyuncu topluluğunun ilerleyen haftalarda oyun ritminde maksimuma ulaşarak grubun lider takımı olacaklarını umuyorum.

Mehmet Demirtaş: Manisa FK, gerçekten de Manisa’nın yeni yüzü olmaya aday. Güçlü yönetimi, güçlü teknik ekibi, güçlü kadrosu ile Manisalı’lara özlediği futbol heyecanını geri kazandıracak nitelikte. Yaptıkları tanıtım ile de bunu herkese gösterdiler. Ligdeki ilk maçlarına da gelecek olursak galibiyetle başlamaları sevindirici oldu. Herkesin merakla beklediği bir yapının ortaya neler koyacağı da merak konusuydu. Manisa FK bu galibiyeti ile futbol hayatına güzel bir giriş yaptı. Aynı disiplin ile devam.

Uşak alkışı hak etti

Fatih Tanfer: 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Uşakspor ligin ilk maçında Kahramanmaraşspor’u evinde 1-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl sezonun ilk yarısında çok iyi bir performans sergileyip Uşakspor seyircisini mutlu etmişti. Ancak nedense ligin ikinci yarısında aldığı puanları yeterli görüp bu puanlarla kendisinin ligde kalmasını sağlamıştı. Uşakspor, asla hedefsiz olmamalıdır. Ülkemizde bütün takımların mali sorunlar yaşadığı gerçeğini elbette unutmuyoruz. Şüphesiz olarak ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlar. Türkiye’de bu ekonomik şartlarda kulüp yönetmek hiç de kolay değil. Bunu seyircisi, futbolcusu bilmeli ve kendilerine sahip çıkan yöneticilerine inanmalıdırlar. Uşakspor’un bu yıl çok önemli oyuncuları gitti ve birçok da yeni oyuncu aldı. İlk maçın özeline bakılacak olursa 29. dakikada Mete’nin atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen Alpay’ın attığı golle 3 puana ulaştı. İyi bir başlangıç yaptı. Bu hafta rakip güçlü Sakaryaspor’u evinde 3-2 yenen Ergene Velimeşe. Temennimiz bu deplasmandan puan ve puanlarla ayrılmasıdır.

Bülent Buda: Lige 3 puanla giriş yapmaları sevindirici. Uşakspor geçtiğimiz yılda iyi başladı ancak kötü bitirdi. Takım gel gitlerle gerçek amacından saptı. Uşak kenti futbolu seviyor. Takımın fiziksel ve zihinsel anlamda istikrara gereksinimi var. Yani demem o ki futbol oyununda aşırı kırılganlığa yer yok. Yönetim, teknik birim ile futbolcuların bu bilinçle yarışmayı sürdüreceklerini temenni etmekteyiz.

Kenetlen Kaf Kaf

Fatih Tanfer: Karşıyaka, ligin ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor karşısında 90+3’de Harun’un golüyle 1 puanı aldı ve lige puanla başladı. Karşıyaka’nın asla teslim olmayan ve son düdüğe kadar mücadele eden bir yapısı var. Maç boyunca efor sarfediyor ve takım oyununu iyi oynuyor.Harun’un gol atmasına Karşıyaka adına çok sevindim. Çünkü mücadele gücü, hırsı üst düzeyde. Hakan Kuş ve sakatlık sonrası takıma dahil olacak Doğukan’ın arkasında hücuma dönük olarak oynayabilecek Harun’un ve Görkem Ali’nin takıma pozitif etkisi olacağına inanıyorum. Bu gole onun için çok sevindim. Haftalar ilerledikçe artan gücüyle futbol aklını öne çıkarıp en önemlisi doğru oynayan, pozisyon bulan ve heyecan duyulan bir Karşıyaka izleyeceğimize inanıyorum. Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimiyle Teknik Direktör Mesut Toros’un uyumlu çalışması ve en önemlisi müthiş taraftarının takımına sahip çıkması, özlenen başarıyı getirecektir. Cumartesi 16.30’da Atatürk’te Karşıyaka’nın rakibi Kozanspor. Kenetlenen camianın tribünleri dolduracağına inanıyorum.

Bülent Buda: Dakika 60’da Mustafa Değirmenci kaleci ile karşı karşıla kaldığı pozisyonu gole dönüştürse neler olurdu. 90 dakikada yaşanan gel gitler insanın başını döndürür. Karşıyaka’nın geriye düştüğü dakika sorunlu. Oyunun bitimine kısa bir süre var. Üstüne Erdoğan 88’deki penaltıya da geçit vermiyor. Ardından uzatmalardaki Karşıyaka’nın eşitlik golü geliyor. Demek ki hakemin bitiş düdüğüne kadar vazgeçmek yok. Umut veren güzel bir başlangıç, kolay gelsin.

Mehmet Demirtaş: Karşıyaka’yı hem taraftarı hem de bizler çok özlemiştik. Sezonun ilk maçında da deplasmanda yine destansı bir girişle lige başladılar. Maç içinde yenik durumdayken kurtarılan bir penaltı ve uzatmalarda gelen beraberlik golü. Deplasmanda yeşil kırmızılı renkleri yalnız bırakmayan taraftarına keyif veren mücadele. Sahada her şey güzel duruyor. Tribünde de öyle. Bize de Karşıyaka’nın yeni sezonunu kutlamak düşüyor.

Ci Group Buca çok can yakar

Fatih Tanfer: Ci Group Buca, herhalde İzmir futbolunda bu yıl gündemden düşmeyecek kulüplerden bir tanesi. Başkan Cihan Aktaş, büyük, maddi ve manevi fedakarlıklar yaparak yine Buca’nın profesyonel liglerde bir takımı olmasını sağladı. Tirespor’dan çok yetenekli oyuncularını kadrosuna dahil eden ve ayrıca gerçekten önemli transferler yaparak kurulan Cİ Group Buca, sezonu 4-2’lik galibiyetle açtı. Gerçekten güçlü ve zengin bir kadro var. Cafercan ve Nihat’la iyi top çevirdi. Berke Bıyık, Bertuğ Başdemir ve Mustafa Şen’le arkası kesilmeyen ataklar yaptı. Bundan sonra yapılacak olan Ci Group Buca için Buca’yı seven herkesin taşın altına elini koymasından geçer.

Bülent Buda: Yeni yapılanmasıyla lige fırtına gibi bir giriş yapmak böyle bir şey. 4 gol ile gelen galibiyet izleyeni coşkuya sürüklemiş olmalı. Bu noktada devamlılık önemli. Ci Group Buca bu boyuta ulaştığında hem rakiplerinin korkulu rüyası olacak hem de ulaştığı bilinç düzeyiyle ligi başarıyla taçlandıran takım olacaktır.

Mehmet Demirtaş: Ci Group Buca ilk maçında fırtına gibi esti. Özellikle maçın ilk yarısı rakibine sahayı dar etti. Alınan farklı galibiyet elbette önemli ancak böylesine güçlü bir kadroya sahip olan Buca’nın devamlılığı sağlaması ve de elbette Buca’nın yepyeni yüzü olan Ci Group Buca’ya herkesin sahip çıkması öncelik. Hep Ziraat Türkiye Kupası’nda hem de ligde Ci Group Buca’ya başarılar diliyorum.

Naz Naz’da puanlar kardeş payı

Fatih Tanfer: Nazilli BLD, Ege’nin güçlü takımlarından ve her zaman yetiştirdiği futbolcularla ön plana çıkan Muğlaspor’la 1-1 berabere kalarak sezonu 1 puanla açtı. Geçen sezon yetenekli oyuncularıyla son anda bir üst lige çıkma şansını yitiren Nazilli’nin umarız ki bu yıl hedefine ulaşır. Cumartesi günü Batmanspor’a karşı evlerinde seyircisiyle buluşacaklar. Başarılar diliyorum.

Bülent Buda: Nazilli, Ege’nin futbola en düşkün yörelerinden biri. Geçtiğimiz yıl sezona iyi başladılar, kötü bitirdiler. Muğla’da öne geçtiler, farkı açacak futbol sergilediler ancak beklentiler gerçekleşmedi. Eşitlikle dönerek 2 puan yitirdiler. Yani diyorum ki kazanılan bir puan değil, kaybedilen 2 puan var.

Mehmet Demirtaş: Geçtiğimiz sezonu sadece 1 yenilgi ile kapatan Nazilli, bu sezona da deplasmanda kayıpsız başladı. Yeni yönetimi ve yeni teknik kadrosu Nazilli Belediyespor’a iyi gelecektir diye düşünüyorum. Muğlaspor deplasmanında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamamaları üzücü olsa da büyük bir kayıp değil. Önlerinden upuzun bir lig serüveni var. Bu hafta da futbol aşığı seyircisi ve Nazilli halkına karşı dolu tribünlerde maçlarını oynayacaklarını düşünüyorum. Başarılar diliyorum.