14.10.2019 - 07:50 |
Marangozlar sitesi tozdan kurtuldu
Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor.
Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi’ni tozdan, çamurdan kurtaran yol için 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Avlu ve Çocuk Köyü’nün giriş trafiğine alternatif bir güzergâh oluşturan yol sayesinde bölgedeki araç trafiği rahatlayacak.
Tel Abyad şehir merkezinde son durumTürkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.