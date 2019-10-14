Marangozlar sitesi tozdan kurtuldu

Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi’ni tozdan, çamurdan kurtaran yol için 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Avlu ve Çocuk Köyü’nün giriş trafiğine alternatif bir güzergâh oluşturan yol sayesinde bölgedeki araç trafiği rahatlayacak.