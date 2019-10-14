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    HaberlerEgeMarangozlar sitesi tozdan kurtuldu
    14.10.2019 - 07:50 |

    Marangozlar sitesi tozdan kurtuldu

    Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor.

    Marangozlar sitesi tozdan kurtuldu

    Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi’ni tozdan, çamurdan kurtaran yol için 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Avlu ve Çocuk Köyü’nün giriş trafiğine alternatif bir güzergâh oluşturan yol sayesinde bölgedeki araç trafiği rahatlayacak.

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