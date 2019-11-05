Maratonda ter döktü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul Marotunu’na katıldı, İstanbul-2019-BALEV-Eğitim Aşkına Koşuyoruz’ projesine bireysel olarak destek verdi. Maratonda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Soyer, “Sporun hayatlarımız için önemini hatırlatmak gayesiyle bu yıl bir kere daha İstanbul Maratonu’nda #EğitimAşkına koştum. Maratonda adıma toplanan bağışlar ile ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacak” notunu düştü.

Kültürpark’ta tahliye

İzmir Büyükşehir, Kültürpark’taki dokuz yapının fuzuli işgalci konumundaki kiracılarını tahliye etmeye başladı. Yapılardaki yasadışı eklentiler kaldırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark’ın iyileştirilme çalışmalarında önemli bir adım olarak gördüğü tahliye işlemlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu işletmelerin tahliye işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetledi. İşletmelerin, binaları tamamen boşaltmayıp büyük ölçüde tahliye ettikleri belirlendi ve işletme sahiplerine süreci bir an önce tamamlamaları uyarısında bulunuldu.

Yapılar yıkılmayacak

Tahliye edilmesi gereken işletmeler arasında bulunan İzmir Sanat’taki kafeterya ise tahliye işlemini kendisi yaptı.

Kültürpark içinde yer alan dokuz yapıdaki yasadışı eklentiler de kaldırılıyor. Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri son aşamaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, işletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapıları yıkmayacak. Yapılar, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark’ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.

Karakılçık buğdayı Menemen’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında, atalık tohumdan yeniden üretilen Karakılçık buğdayı, Menemen topraklarında yeşerecek.

Bugün saat 10.30’da Menemen Tarımsal Kalkınma Merkezi’ndeki törenle büyük ölçekli üretimin ilk adımını atacaklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “Halil İbrahim Amca’nın sandığında senelerce gününü beklemiş bir avuç Karakılçık buğday tohumu; 5 yıl içinde 500 dönüm tarlaya yetecek kadar çoğaldı. Karakılçık Menemen’e geri dönüyor. Binlerce yıllık tohum mirasımızın yitip gitmesini engellemek ve sağlıklı gıdaya kavuşmak için İzmir’de atalık tohumların büyük ölçekli üretimini yeniden başlatıyoruz” dedi.