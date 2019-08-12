Maratonun rotası oluşturuldu

Şampiyonadan bir gün önce yapılacak ve sabah 10.00’da başlayacak olan Çameli Tarihi Paşaderesi Yörük Şenliği ve konserler gece boyu devam edecek. Maraton şampiyonası ise 18 Ağustos Pazar günü saat 09.00’da Çameli Merkezden başlayacak. Yarışmacılar 60 km uzunluğundaki zorlu dağ parkurlarından geçecek ve Elmalı mahallesinde bitiş çizgisine ulaşacaklar. Maraton günü, Elmalı mahallesinin organize ettiği öğle yemeği sonrası saat 14.30’da yapılacak ödül töreni ile dereceye girenler ve birinci belirlenecek. Şampiyonaya katılmak isteyen sporcular bilgi ve kayıt için Türkiye bisiklet federasyonu sayfası olan www.bisiklet.gov.tr adresini ziyaret etmelidir.