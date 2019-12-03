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    HaberlerEge Haberleri MARBLE, AB’ye girdi
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    03.12.2019 - 00:02 |

    MARBLE, AB’ye girdi

    MARBLE, AB’ye girdi

    Türk doğal taş ve mermer sektörünün dünyaya açılan kapısı MARBLE İzmir’in daha da büyütmek için sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. 1-4 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşecek 26. MARBLE İzmir Fuarı’nın Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi için doğal taş, mermer sektörü ve MARBLE İzmir markası çok önemli, biz de sizin fikirlerinizi önemsiyoruz” dedi. Polonya’nın Varşova kentinden gerçekleşecek MARBLE Warsaw Fuarı’nın da önemine vurgu yapan Alıcı, şöyle konuştu:

    “Polonya ile ilgili üç önemli nokta var. İlki, Kuzey Avrupa’dan gelen ziyaretçimizin kısıtlı olması ve bizim ziyaretçiye erişimde burayı bir kaldıraç olarak kullanabiliyor olmamız. İkincisi, Polonya’daki fuarın porselen ve seramik ayağı var. Biz doğal taş olarak katkı veriyoruz. Porselen ve seramik müşterisi de oraya geliyor. Sektör ile istişare içinde bunun nereye gideceğini göreceğiz. Üçüncüsü ise MARBLE’ı Polonya’ya taşıdığınızda, Avrupa Birliği sınırları içine girmiş oluyorsunuz. AB dünyasına bir şekilde MARBLE’ı sokmamız gerekiyordu.”

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