Mardinli minikler şimdi de Selçuk’ta

Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Mardin Nusaybin’den gelen çocuklar Pamucak’ta denizin tadını çıkardı, Efes’in tarihi ören yerlerini gezdi. Etkinlikte, 41 öğrenciye Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin eşlik etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel adına öğrencilerin Efes Selçuk’ta olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Keskin, “Sizler bizim en büyük değerimizsiniz. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerde yeniden bir arada olmak isteriz” dedi. Denize ilk kez giren ve denizin tadını çıkaran öğrenciler, daha sonra Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ni gezdi.