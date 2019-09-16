Marella Discovery sevindirdi

Malta bayraklı ‘Marella Discovery’ adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Çoğu İngiliz bin 807 yolcu ve 754 personelden oluşan gemi, Marmaris Cruise Port Limanı’na yaklaştı. Limandan ayrılan turistler ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bazı turistler ise safari turlarına çıktı, diğerleri ise Ortaca, Dalyan ve Akyaka’da düzenlenen turlara katıldı.