Market ve fırınlarda denetimler sıklaştı

Kent içi disiplini korumak, halkın huzuru ve sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 5 fırın ve 5 markette kontroller yapıldı. İlgili yönetmelikte tanımlanan fiyat etiket örneğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 market hakkında tutanak tutuldu.