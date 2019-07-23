23.07.2019 - 02:09
Market ve fırınlarda denetimler sıklaştı
Kent içi disiplini korumak, halkın huzuru ve sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 5 fırın ve 5 markette kontroller yapıldı. İlgili yönetmelikte tanımlanan fiyat etiket örneğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 market hakkında tutanak tutuldu.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.