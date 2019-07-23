BİST101.0890EURO6,370,08USD5,690,26ALTIN 260,190,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMarket ve fırınlarda denetimler sıklaştı
    23.07.2019 - 02:09

    Market ve fırınlarda denetimler sıklaştı

    Market ve fırınlarda denetimler sıklaştı

    Kent içi disiplini korumak, halkın huzuru ve sağlığını güvence altına almak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 5 fırın ve 5 markette kontroller yapıldı. İlgili yönetmelikte tanımlanan fiyat etiket örneğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 market hakkında tutanak tutuldu.

    Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
    daha fazla video için
    Ordu'da feci kazaOrdu'nun Ünye ilçesinde otomobilin önce yayalara, ardından bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursluluk başlangıcı ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama

    Bursluluk başlangıcı ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama

    YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM üniversite tercihi nasıl yapılır?

    YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM üniversite tercihi nasıl yapılır?

    Feci ölüm! TIR'ın altında kaldı...

    Feci ölüm! TIR'ın altında kaldı...

    Son dakika... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Son dakika... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Sıradaki Haber