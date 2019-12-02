BİST107.942-0,06EURO6,380,24USD5,760,26ALTIN272,330,78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri ‘Marketteki fiyat, üreticiyi üzüyor’
    ABONE OL
    02.12.2019 - 07:50 |

    ‘Marketteki fiyat, üreticiyi üzüyor’

    Türkiye’de sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar, verimin artması için birlik çağrısı yaptı.

    ‘Marketteki fiyat, üreticiyi üzüyor’

    Türkiye’de sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar, verimin artması için birlik çağrısı yaptı. Türkiye’nin zeytin rekoltesinin yüzde 20 yüksek olduğu bir sezon geçirdiğini belirten Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Üreticinin motivasyonu artarsa, ürün verimi de artar” dedi.
    190 milyon zeytin ağacı varlığı olan Türkiye’de, yalnızca 200 bin ton zeytinyağı elde edilmesinin son derece düşündürücü olduğunu ifade eden Alhat, “Bu rakam 500 bin ton olmalı ki maliyet düşsün, raflardaki ürün fiyatları hem üreticiyi hem de tüketiciyi mutlu edebilsin” diye konuştu. Kimsenin ürünün gerçek fiyatını bilmediğini söyleyen Alhat, şöyle devam etti:

    KDV yüzde 1’e inmeli

    “Üreticiye gittiğinizde beş lira olan ürün; halde 10, markette ise 20 liraya satılıyor. Ben de 18 liraya sattığım zeytinyağını raflarda 40 liraya görünce demorolize oluyorum. İşte üreticiyi mutsuz eden gıda enflasyonu böyle oluşuyor, üretim olması için önce üretici mutlu olmalı. Bu fiyat farkına bir düzenleme getirilmeli. Zeytinde sürdürülebilirlik için raflardaki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e inmesi gerekiyor. Ülkenin refahı için market ve aracılarda dahil her kesim elini taşın altına koymalı.”

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
    daha fazla video için
    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    Sıradaki Haber