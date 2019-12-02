‘Marketteki fiyat, üreticiyi üzüyor’

Türkiye’de sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar, verimin artması için birlik çağrısı yaptı. Türkiye’nin zeytin rekoltesinin yüzde 20 yüksek olduğu bir sezon geçirdiğini belirten Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Üreticinin motivasyonu artarsa, ürün verimi de artar” dedi.

190 milyon zeytin ağacı varlığı olan Türkiye’de, yalnızca 200 bin ton zeytinyağı elde edilmesinin son derece düşündürücü olduğunu ifade eden Alhat, “Bu rakam 500 bin ton olmalı ki maliyet düşsün, raflardaki ürün fiyatları hem üreticiyi hem de tüketiciyi mutlu edebilsin” diye konuştu. Kimsenin ürünün gerçek fiyatını bilmediğini söyleyen Alhat, şöyle devam etti:

KDV yüzde 1’e inmeli

“Üreticiye gittiğinizde beş lira olan ürün; halde 10, markette ise 20 liraya satılıyor. Ben de 18 liraya sattığım zeytinyağını raflarda 40 liraya görünce demorolize oluyorum. İşte üreticiyi mutsuz eden gıda enflasyonu böyle oluşuyor, üretim olması için önce üretici mutlu olmalı. Bu fiyat farkına bir düzenleme getirilmeli. Zeytinde sürdürülebilirlik için raflardaki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e inmesi gerekiyor. Ülkenin refahı için market ve aracılarda dahil her kesim elini taşın altına koymalı.”