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    HaberlerEge Haberleri Marmaris, 2020’ye coşkuyla girecek
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    31.12.2019 - 00:06 |

    Marmaris, 2020’ye coşkuyla girecek

    Marmaris Belediyesi, büyük bir coşkuyla 2020’ye girmeye hazırlanıyor. Atatürk Meydanı’nda bu akşam saat 20.00’de DJ Nimo’nun performansı ile başlayacak etkinliklerde ilk olarak Yansı sahne alacak.

    Marmaris, 2020’ye coşkuyla girecek

    Ardından Serkan Oktay söyleyeceği şarkılar ve sahne performansıyla Marmaris’i coşturacak. Marmaris yeni yıla, Ebru Keskin’in seslendireceği şarkılar ve havai fişek gösterisiyle girecek.

    Başkandan davet var

    19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda çocuklar için kurulan lunapark ise ücretsiz olarak hizmet veriyor. 3 Ocak’a kadar açık olacak olan lunapark çocukların akınına uğruyor. Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılının ülkemize mutluluk, refah ve huzur getirmesini diledi, “2019 hem Türkiye hem de Marmaris için değişimlerin yılı oldu. Göreve geldiğimiz günden beri dünyanın incisi Marmarisimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz çağdaş, yaşam standartları artmış, yaşayanların ve misafirlerimizin mutlu olduğu bir kent yaratmak” dedi.

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