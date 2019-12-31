Ardından Serkan Oktay söyleyeceği şarkılar ve sahne performansıyla Marmaris’i coşturacak. Marmaris yeni yıla, Ebru Keskin’in seslendireceği şarkılar ve havai fişek gösterisiyle girecek.

Başkandan davet var

19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda çocuklar için kurulan lunapark ise ücretsiz olarak hizmet veriyor. 3 Ocak’a kadar açık olacak olan lunapark çocukların akınına uğruyor. Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılının ülkemize mutluluk, refah ve huzur getirmesini diledi, “2019 hem Türkiye hem de Marmaris için değişimlerin yılı oldu. Göreve geldiğimiz günden beri dünyanın incisi Marmarisimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz çağdaş, yaşam standartları artmış, yaşayanların ve misafirlerimizin mutlu olduğu bir kent yaratmak” dedi.