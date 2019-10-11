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    HaberlerEgeMarmaris’i seçtiler
    11.10.2019 - 02:15 | | Yusuf Çınar

    Marmaris’i seçtiler

    İşadamı Ümit-Refhan Meriçten’in oğulları Berk Meriçten ile Nazan Uytun’un kızları İlayda Başar, Çankaya Kordon Otel’de düzenlenen nikah kokteyli ile dünya evine girdi.

    Marmaris’i seçtiler

    İzmir ve İstanbul’dan konukların katıldığı gecede, Berk Meriçten’in nikah şahitliğini teyzesi Hülya Demirkaya, İlayda Başar’ın ise yakın arkadaşı Deniz Kökbudak yaptı. Genç çift, balayı için Marmaris’i seçti.

    Marmaris’i seçtiler

    Marmaris’i seçtiler

    Marmaris’i seçtiler


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