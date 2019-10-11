11.10.2019 - 02:15 | | Yusuf Çınar
Marmaris’i seçtiler
İşadamı Ümit-Refhan Meriçten’in oğulları Berk Meriçten ile Nazan Uytun’un kızları İlayda Başar, Çankaya Kordon Otel’de düzenlenen nikah kokteyli ile dünya evine girdi.
İzmir ve İstanbul’dan konukların katıldığı gecede, Berk Meriçten’in nikah şahitliğini teyzesi Hülya Demirkaya, İlayda Başar’ın ise yakın arkadaşı Deniz Kökbudak yaptı. Genç çift, balayı için Marmaris’i seçti.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.