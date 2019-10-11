Marmaris’i seçtiler

İzmir ve İstanbul’dan konukların katıldığı gecede, Berk Meriçten’in nikah şahitliğini teyzesi Hülya Demirkaya, İlayda Başar’ın ise yakın arkadaşı Deniz Kökbudak yaptı. Genç çift, balayı için Marmaris’i seçti.











