Marmaris’in balı tescillendi

Marmaris’te üretilen çam balı için Türkiye Patent Enstitüsü’ne 2007 yılında yapılan ‘coğrafi işaret’ başvurusu onaylandı. 12 yıldır tescil almak için çalışma yapan Marmaris Ticaret Odası, bugün hizmet binasında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Marmaris’te 700 kayıtlı arıcının 165 bin kovanla yılda 3 bin ton çam balı ürettiğine dikkat çeken Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, “Marmaris çam balı, ‘Marmaris’ten çam balı’, ‘Marmaris ve yöresinden çam balı’ gibi ibarelerle üzerinde coğrafi işaret logosu ve Türk Patent ve Marka Kurumu logosu taşıyan etiketlerle satılacak” diye konuştu.

Ayhan, yılda en az iki kez üreticilere, paketleme ve satış yapan firmalara denetim yapılacağını sözlerine ekledi.

Destek sürecek

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, Marmaris’in ismini ve markasının katma değerini hep birlikte artıracaklarını belirtti, “Böyle önemli bir projeye destek vermek onur verici. Marmaris’in sosyal ve ekonomik olarak gelişmesini sağlamak için her zaman oda, sivil toplum kuruluşu ve derneklerle istişare içinde olacağız” dedi. Yurt müjdesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 50-60 kız öğrencinin barınabileceği yurt projesinde sona gelindiğini ve kısa süre sonra temelinin atılacağını müjdeledi. Yeni bir spor tesisinin yapıldığını, imar planlarının çıkmasının ardından da yeni bir kültür merkezi için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Oktay, “Sizlerin sanatla ve sporla iç içe olmanızı istiyorum” dedi.

l ALİ GÜNDOĞAN DHA