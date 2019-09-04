Marmarisli çevreciler 15 torba çöp topladı

Gençlerin ve çocukların da ilgi gösterdiği etkinlikte 15 torba çöp toplandı. Sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini belirten öğretmen Pelin Özçelik, her ay temizlik etkinliğini düzenleyeceklerini söyledi. Çöpler, katı atık depolama tesisine götürüldü. l AA