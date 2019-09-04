04.09.2019 - 02:43
Marmarisli çevreciler 15 torba çöp topladı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sosyal medyada “Ben de varım Marmaris” duyurusuyla bir araya gelen çevreciler, Beldibi Mahallesi’nde temizlik yaptı.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.