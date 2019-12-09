‘Masal Evi mutluluk getirdi’

Toros Mahallesi’ndeki uygulamayla 4-6 yaş arasındaki çocuklara sahip çıkılıyor, anneler de mesleki beceri kazanarak ailelerine destek oluyor. Kursiyerlerden Fatma Kocayer, özgürleştiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in daha önce Seferihisar’da hayata geçirdiği Masal Evi projesinin İzmir’in merkez ilçelerindeki ilk uygulamasına Toros semti ev sahipliği yapıyor. Projenin amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 4-6 yaş arasındaki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve annelerine mesleki beceri kazandırarak kooperatifler aracılığıyla onlara ekonomik destek sağlamak.

İlk siparişler geldi

Kursiyer Gül Sevim Hansu, daha önce de dikiş eğitimi almak istediğini ancak bununla ilgili bir olanak yaratamadığını dile getirdi, “Kooperatifçilik hakkında eğitim alınca kendime güvenim arttı. Bizi yüreklendirdiler. Çünkü, tek başımıza çok fazla bir şey yapamayız. Ama şimdi birlikten doğan güçle yol alacağız. Bölge kadınları bir olup bunu başaracağız” şeklinde konuşuyor. Kursiyer Fatma Kocayer de “En önemlisi özgürleştik, kendimize güvenimiz arttı. Kooperatif sayesinde ürünlerimizi satacağız. Kadın olarak güçleneceğiz” diyor.

Toros Masal Evi’nin sorumlusu, sosyolog Serdar Gökhan Şahan ise üç ay gibi kısa bir sürede çocuklarda olumlu değişiklikler gözlediklerini söyledi. Masal Evi’nde dikiş kursu alan kadınlar ilk siparişlerini aldı. Kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve yeni doğum yapan annelere hediye edilecek ‘İzmir’e Hoş geldin Bebek’ paketi için bebek havlusu yapıyor.