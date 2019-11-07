Maskeli destek

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Marmaris’teki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri, farkındalık etkinliği düzenledi. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelip maske taktı, lösemi hastalarına destek verdi. l DHA