08.11.2019 - 00:51 |
Maskeli destek
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Marmaris’teki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri, farkındalık etkinliği düzenledi. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelip maske taktı, lösemi hastalarına destek verdi. l DHA
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.