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    HaberlerEge HaberleriMaskeli destek
    08.11.2019 - 00:51 |

    Maskeli destek

    Maskeli destek

    MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Marmaris’teki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri, farkındalık etkinliği düzenledi. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelip maske taktı, lösemi hastalarına destek verdi. l DHA

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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