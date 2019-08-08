08.08.2019 - 02:03
MASKİ’de öncelik sağlık ve güvenlik
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği tüm çalışma alanlarında maksimum güvenliğin temini ve devamı için düzenli olarak organize ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısını gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bahadır Belek, her zaman daha iyi hizmet vermek için çabaladıklarının altını çizdi.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.