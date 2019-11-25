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    Haberler Ege HaberleriMatematik dahisi genç
    26.11.2019 - 00:05 |

    Matematik dahisi genç

    Matematik dahisi genç

    Bayraklı’da dezavantajlı öğrencilere matematik dersi veren 17 yaşındaki Arı örnek oluyor.İZMİR’in Bayraklı ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Gürel Arı (17), maddi durumu elverişsiz olan 4’üncü sınıf öğrencilerine yardım etmek amacıyla başlattığı projesiyle örnek oldu. Belediyeye ait Merkez Kütüphanesi’nde öğrencilere matematik dersi vermeye başlayan Arı, projeye sınıf arkadaşlarını da dahil etti. Bire bir eğitim vermeye başlayan Arı, öğrencilerin ulaşımının da Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı. Özellikle ara tatil dönemlerinde dersleri sıklaştıran ve hızlandırma programı uygulayan genç, “Bu projenin yayılarak diğer ilçelere de örnek olmasını istiyorum” diye konuştu.

    Hedefi, tıp okumak

    Ortalama 20 kişilik bir sınıfta ekip olarak 3-4 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arı, “Matematik her şeyin temelini oluşturuyor. Bir an önce bu derste ilerlemelerini istiyoruz. Matematik benim de en sevdiğim ders ve bu derste ben de çok iyiyim. Bu yüzden nasıl yardım edebileceğimi düşündüm, matematiği çok iyi bildiğim için onlara böyle yardım etmek istedim. İleride de tıp okumak gibi bir hedefim var. Bazen bütün günüm burada geçiyor ama buna değiyor. Bir çocuk bir soruyu çözdüğünde çok mutlu oluyorum. Kendi problemlerini kendileri çözebiliyorlar” dedi.  l HANDE NAYMAN DHA

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründü İstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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