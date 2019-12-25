25.12.2019 - 01:49 |
Matematik korkusu eğlenceye dönüştü
Yunusemre Belediyesi’nin öğrencilerin matematiksel düşünce sistemini geliştirmek amacıyla Manisa’da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı’nda açtığı ‘Herkes için Matematik’ sergisi yoğun ilgi görüyor.
29 Aralık’a kadar açık kalacak sergide, çeşitli görsel materyaller ile matematiğin farklı dalları öğrencilere anlatılıyor. Sergiyi gezen Başkan Mehmet Çerçi, “Matematik korkusu artık eğlenceye dönüşecek” diye konuştu.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.