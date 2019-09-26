Matematik öğrenmek artık daha eğlenceli

Yunusemre Belediyesi Barbaros Hanımlar Lokali’nde 3 ve 4. sınıf öğrencilerine matematik kursu veriyor. Okullarında aldıkları bilgileri kursta pekiştiren öğrenciler, matematiği artık daha çok seviyor. Başkan Mehmet Çerçi, Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nin (YEGEM) yanı sıra hanım lokallerinde de vatandaşların talepleri doğrultusunda öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak için düzenlenen kursların süreceğini belirtti.