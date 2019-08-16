Matematik TIR’ı Bornova’da

Herkese hayatın her alanında matematiği kullanma becerisi sağlamayı hedefleyen emekli öğretmen Nurten Alpaslan’ın matematik sergisi Bornovalılarla buluşuyor. Bornova Belediyesi’nin girişimiyle ‘Herkes İçin Matematik’ TIR’ı projesi kapsamında ilçeye gelecek olan gezici sergi, 19 Ağustos-13 Eylül günlerinde beş farklı noktada açılacak. Sergi, eğitim modeliyle çocuk ve yetişkinlerin matemetik bilimine merakını uyandırmak ve matematiği sevdirmeyi amaçlıyor.

Beş ayrı noktada

Matematik TIR’ı, Bornova’nın farklı noktalarında duraklayacak. TIR, 19-24 Ağustos günlerinde Çamdibi Atatürk Parkı, 26-27 Ağustos’ta Pınarbaşı Cumhuriyet Meydanı, 28-29 Ağustos’ta Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Binası, 2-3 Eylül’de Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti önü, 4-5 Eylül’de aynı alandaki amfitiyatro, son olarak da 11-13 Eylül günlerinde Bornova Cumhuriyet Maydanı’nda olacak.