29.08.2019 - 07:50
Mavi Bayraklı plajı koruyacak proje
Mavi Bayraklı halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde başlayan projenin ilk ayağı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir’in destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’nda başladı.
Mavi Bayraklı halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde başlayan projenin ilk ayağı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir’in destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’nda başladı. Hafta boyunca temiz kullanım konusunda eğitimlerin verileceği projede, çocuklar da oyunlarla çevre bilinci kazanacak.
İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.