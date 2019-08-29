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    HaberlerEgeMavi Bayraklı plajı koruyacak proje
    29.08.2019 - 07:50

    Mavi Bayraklı plajı koruyacak proje

    Mavi Bayraklı halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde başlayan projenin ilk ayağı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir’in destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’nda başladı.

    Mavi Bayraklı plajı koruyacak proje

    Mavi Bayraklı halk plajı olan belediyelerin talebi doğrultusunda TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde başlayan projenin ilk ayağı, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir’in destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’nda başladı. Hafta boyunca temiz kullanım konusunda eğitimlerin verileceği projede, çocuklar da oyunlarla çevre bilinci kazanacak.

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