Mayıs 2020’ye hazır

İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete açılmasının ardından, İzmir ulaşımına yönelik önemli bir proje daha hayata geçiyor. Temeli 2012 yılında atılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için geri sayım başladı.

İstanbul-İzmir otoyolunun kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada YHT projesinin son durumu anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Ankara-İzmir YHT hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate düşürecek olan hattımızın Mayıs 2020’de tamamlanmasını hedefliyoruz. Otoyolda da canlı ve yoğun bir trafik akışı var” dedi.

Cazibesi artacak

Projenin tamamlanmasıyla İzmir’in cazibesinin daha da artacağı, öncelikle gayrimenkul sektörünün olumlu etkileneceği, ayrıca İzmir’in ticaretine katkı koyacak ulaşım imkanlarının artmasıyla, kentte kişi başına düşen milli gelirin, Türkiye ortalamasından daha yüksek seviyelere çıkabileceği ifade edildi.