20.12.2019 - 00:01 |
Meclis canlı yayında
Başkan Yücel Yılmaz’ın inisiyatifiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tüm oturumları hem sosyal medya hem de belediyenin internet sitesinden canlı yayınlanmaya başlandı.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.